Publicado 06/01/2021 09:49

Rio - Nesta terça-feira, Hugo Moura, marido de Deborah Secco, deixou os internautas curiosos ao fazer um post enigmático nas redes sociais. Na legenda da foto em que aparecem Deborah e Maria Flor, filha do casal, o ator escreveu: "2 irmãos e 3 amores".

Diversos internautas celebraram a chegada de um possível novo bebê e elogiaram a família. "Mais um bebê a caminho?", questionou um. "Pra bom entendedor, meias palavras bastam. Vem bebê por aí", disse outro.

No entanto, tudo pode ser apenas um mau entendido. O casal curte as férias na ilha de Fernando de Noronha, local que possui um morro chamado "Dois Irmãos", o qual aparece no fundo da foto.

"Em Fernando de Noronha, quem não conhece, a pedra se chama Dois Irmãos... E os três amores são a família", esclareceu uma seguidora.