Publicado 06/01/2021 09:58 | Atualizado 06/01/2021 10:37

Rio - Cotada para ser uma das participantes da próxima edição do ‘Big Brother Brasil’, Carla Diaz foi ao stories do Instagram desabafar sobre as especulações.

“Gente, tá tudo bem comigo, viu? Eu fico um dia sem postar aqui e o povo já fala milhões de coisas, milhões de especulações”, desabafou a atriz que explicou o verdadeiro motivo do sumiço das redes sociais.

“É que ontem foi o primeiro dia útil do ano. Então eu fiz mais coisa ontem do que 2020 inteiro”, disse.