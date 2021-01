Arthur Aguiar Reprodução / Instagram

Publicado 06/01/2021 12:03

Rio - O relacionamento de Arthur Aguiar terminou de forma traumática em 2020. Nos stories do Instagram. a empresária cansou de aparecer chorando ao descobrir as traições do ator. Como se não fosse o bastante para pôr fim no relacionamento, Mayra também revelou o comportamento abusivo de Arthur enquanto ela esteve grávida de Sophia, filha do casal.

Agora que o relacionamento entre os dois parece ter se estabelecido como uma amizade pacífica, o ator foi ao stories do Instagram se manifestar a favor da volta do casal. “É óbvio que quero recuperar essa mulher maravilhosa”, disse Arthur, entre algumas promessas, como cuidar da ex, que foi diagnóstica com covid-19.

“Amo muito ela e vou batalhar até o fim. Quero muito ir lá cuidar dela. Tô muito preocupado”, disse o ator, pouco antes de abrir uma enquete entre os seguidores se deveria ou não cuidar da ex.