Por O Dia

Publicado 07/01/2021 00:00

A ex-paquita Ana Paula Almeida, conhecida como Pituxita vai lançar seu primeiro livro, A autobiografia Pituxita Bonequinha, Minha Vida de Paquita, escrito por Luciana Castro. Nele, ela conta suas lembranças como paquita. "Estou animada para dividir o meu livro com o mundo. Foi uma experiência incrível resgatar minha própria história, assim como muitos valores que me guiaram para chegar até aqui, uma experiência única e transformadora". diz.

O livro também trará a nostalgia de outros tempos da televisão brasileira, que marcaram a vida de muitos 'baixinhos' da Xuxa. Ana Paula abriu seu coração e contou a trajetória de sua carreira, que se iniciou aos 10 anos. O livro mostra a realização do sonho de dividir o palco do Teatro Fênix com a apresentadora Xuxa.

"Ter minha história eternizada num livro sempre foi um sonho. Ele está lindo, elegante, bem escrito. Conta a história de uma menina que sonhava em conhecer a Xuxa, ser paquita e conseguiu. Tem a minha história, curiosidades sobre o programa "Xou da Xuxa, o dia a dia de gravações e shows", conta ela, que também fala dos bastidores do programa.

Além do Brasil, a biografia também será lançada em Portugal, Inglaterra, Irlanda e Estados Unidos, e terá versões em inglês e espanhol. O lançamento deve acontecer no primeiro semestre desse ano.