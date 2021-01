Andressa Urach Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 08/01/2021 10:32 | Atualizado 08/01/2021 11:18

São Paulo - Andressa Urach disse que adoraria participar do 'BBB 21', que começa no próximo dia 21. Mas, apesar disso, não recebeu qualquer convite ou sondagem da Globo. "Até hoje, dia 7 de janeiro, o Boninho não entrou em contato comigo", afirmou ela, em vídeo publicado no seu canal no Youtube, nesta quinta-feira.

Quando participou da sexta edição de 'A Fazenda', em 2013, Urach disse que era "terrivelmente brava" e sofreu com crises de abstinência durante o confinamento -- ela explica que, na época, era usuária de drogas e outras substâncias. Depois de uma passagem pela Universal e agora mais espiritualizada, a modelo acredita que o 'BBB 21' seria a oportunidade de mostrar a nova pessoa que se tornou.

"Ali dentro, aquela Andressa era extremamente barraqueira, porque era a mesma Andressa que vivia do lado de fora, fui 100% eu. Eu vivia muito as minhas emoções, eu não tinha domínio sobre elas. Eu tinha muita raiva, muito ódio, muita sede de vingança", afirmou.

Mesmo mudada em alguns aspéctos, Urach afirma que continua tendo uma personalidade muito forte. "Não sou perfeita. Luto muito pelas coisas que eu acredito [...] Eu não garanto que eu não brigaria, porque eu sou brava. Hoje eu sou contida pelo espírito de Deus, mas não pisa no meu colo. Eu tenho uma personalidade forte, e isso não mudou."