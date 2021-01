Aryane Corrêa e Darlan Cunha Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 11:27 | Atualizado 08/01/2021 11:54

Rio - Darlan Cunha, o Laranjinha, foi acusado de agressão pela ex-namorada, Aryane Corrêa, nas redes sociais. A influencer chegou a postar fotos do boletim de ocorrência e imagens em que aparece com sangue na roupa. Segundo o boletim postado por ela, a agressão aconteceu em 2019.

fotogaleria

Publicidade

"Eu pensei inúmeras vezes se iria realmente expor minha vida aqui. Quem me conhece sabe que não sou de expor meu antigo relacionamento, mas eu não estou aqui depois de tanto tempo pra deixar passar em branco. QUERO que todas a mulheres leiam e tenham certeza que por mais difícil que seja você consegue SIM sair de um relacionamento abusivo", escreveu.

Aryane e Darlan ficaram juntos por dois anos. Ela deu detalhes de como era o relacionamento entre eles. "Tive um relacionamento entre idas e vindas, ao todo dois anos com ele. Mas durante um ano sofri abuso psicológicos e físicos. SIM ele bate em mulher e bateu em mim. Quando tive forças para fazer uma ocorrência descobri que tinham mais quatro lá", afirmou.

Publicidade

Aryane disse que certa vez apanhou "até desmaiar". "Ele já me bateu até desmaiar, já me bateu até eu me urinar, e em uma das nossas brigas ele disse 'não me irrita, se não faço você se mijar de novo'. Vivi momentos que pareciam estar em um conto de fadas, mas quando descobri a primeira traição comecei a viver um inferno . Todas as brigas era sempre EU a culpada. 'Eu te amo, mas você me estressa' ou 'Você me faz perder o controle'. Não, ele não está com ciúme da sua foto de biquíni. Não, ele não está estressado. Não, ele não está nervoso", continuou.

A influenciadora também falou sobre os xingamentos. "Ele nunca me amou, ele nunca me admirou. Não ache normal ele te chamar de puta ou vagabunda porque não é NORMAL. Hoje eu me sinto liberta, feliz, me sinto como se tivesse superado tudo isso, mas ainda preciso me recuperar dos danos psicológicos mas isso é uma eterna construção. Não ache normal quando ele gritar com você. Não ache normal ele mandar você apagar suas fotos da rede social. Eu desejo força a todas a mulheres que passam por isso. Sair de um relacionamento abusivo é muito difícil, mas não é impossível! Juntas somos mais fortes. Merecemos ser felizes", escreveu.

Publicidade

Nos Stories, Aryane divulgou um áudio que ela atribui a Darlan em que a pessoa a ameaça. "Pague para ver, Aryane. Sinceramente, pague para ver. Entre no meu caminho e pague para ver se não vai se mijar de novo? Te deixo no chão".

Ator nega

Publicidade

Em entrevista à "Quem", Darlan Cunha negou as acusações e disse que Aryane forjou as agressões. "Não estou sendo acusado. O caso está resolvido. Ela forjou agressão em 2019 e agora está usando isso agora para prejudicar o meu lançamento", afirmou.

Ele também disse que Aryane está tentando prejudicá-lo por ele estar em um novo relacionamento. "Aryane toma ou tomava remédio tarja preta. Ela tinha crises. Por que ela não apresentou isso quando fez o B.O? Apresenta só agora? No Instagram? Aryane está usando a causa para me prejudicar".

Publicidade

O ator afirmou que vai processar a ex-namorada por conta das acusações. "Eu gosto da virada de mesa. Aryane está sendo notificada e processada por essa acusação de agora. A Aryane vai conseguir o que ela quer agora, seguidores. Seguidores que não conseguiu enquanto fiquei com ela.