Por O Dia

Publicado 08/01/2021 11:45 | Atualizado 08/01/2021 12:36

Rio - Jojo Todynho apareceu toda feliz no Instagram, na manhã desta sexta-feira, ao compartilhar um clique de biquíni sem alças. A mais nova milionária do pedaço está hospedada em uma pousada de Paraty, destino turístico do estado do Rio de Janeiro.

"Aquele sonho de criança realizado", escreveu a funkeira, que recebeu muitos elogios de alguns dos seus 15 milhões de seguidores. "Mulherão", elogiou um. "Maravilhosa essa ganhadora", declarou outro. "Aproveita, você merece", disse outro.