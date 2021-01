MC Fioti Felipe Max / Divulgação

Publicado 08/01/2021 15:27

Rio - MC Fioti está com tudo! Pouco tempo depois de seu hit 'Bum Bum Tam Tam', de 2017, viralizar como hino da Coronavac, do Instituto Butantan, o funkeiro lança seu novo clipe: 'A Favela tá lazer demais', que tem a produção do DJ Davi Dog Dog.

“A música é como um desejo do funk para que 2021 seja um ano que Favela ‘fique lazer’ onde as pessoas possam estar vivendo e se divertindo ao mesmo tempo”, disse Fioti, que esta animado com o lançamento no canal KondZilla.

Na gravação, o funkeiro se reune com seus amigos MC DR, MC Menor MR, MC Rhamon e MC Neguinho da BRC, o que deixou o clipe com uma pegada mais divertida.

O clipe dirigido por Lucas Pires foi gravado na Cidade Tiradentes em São Paulo.