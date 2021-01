MC Fioti Felipe Max / Divulgação

08/01/2021

Rio - A música 'Bumbum Tam Tam' (2017) voltou a bombar nas redes sociais após o Instituto Butantan anunciar a eficácia da vacina CoronaVac, na última quinta-feira. Com a viralização do hit, MC Fiote adiantou ao DIA que vai fazer uma nova versão da música em homenagem o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Instituto Butantan.

"Eu acredito que a música será um sucesso. Estamos planejando fazer um projeto lindo para homenagear o Instituto Butantan e toda a equipe do SUS pela vacina Coronavac, contra o coronavírus. Fico muito grato a Deus por minha música se tornar tema da vacina. Espero que ela leve alegria a nossa população brasileira", comenta o funkeiro.

A nova música ainda está sendo produzida e ainda não tem previsão de lançamento. "Estamos nos reunindo e preparando uma surpresa boa, que em breve vocês ficarão sabendo. Aguardem MC Fioti voltando com tudo", avisa.

E o funkeiro está disposto a se vacinar. Ele disse que vai até cantando 'Bumbum Tam Tam". "Com certeza. Espero que chegue o mais rápido possível a minha vez . Quem sabe sou um dos primeiros por conta da minha música", diverte-se.

Repercussão

MC Fioti confessa que não esperava 'boom' de 'Bumbum Tam Tam', após três anos. "Fique surpreso e muito feliz. Estamos passando por um momento muito difícil, seja na vida pessoal, com o isolamento, e na vida profissional, com a falta de shows. Nossa categoria é uma das que mais está sendo afetada. Ver minha música puxando com alegria a chegada da vacina é um sonho que jamais sonhei", confessa.

Memes

O que não faltam são memes fazendo referência a canção nas redes sociais. O funkeiro revela quais ele mais curtiu. "Tiveram dois que eu mais amei. O primeiro é aquele do holograma que tem a frase da música no muro. Acho que é o próprio muro do instituto. O segundo é aquele que começa mostrando a vacina e em seguida aparece um médico dançando. Dei muita risada com esses dois. Mas estou amando e curtindo todos", confessa, aos risos.

Mix de sentimentos



O momento de pandemia traz uma tristeza global. No entanto, MC Fioti teve um momento para sorrir em meio a tudo isso. "Sim! Fico feliz em ver a minha música que marcou minha carreira e que me levou para outro patamar, me levou pra outros países, está hoje deixando a galera com esperança de um mundo melhor. E é um pouco triste por tudo que estamos passando há quase um ano".



Nova música

Coincidência ou não, no mesmo dia que o hit de Fioti viralizou na internet, ele lançou seu novo clipe: 'A Favela tá lazer demais', que tem a produção do DJ Davi Dog Dog. "A música é como um desejo do funk para que 2021 seja um ano que Favela ‘fique lazer’ onde as pessoas possam estar vivendo e se divertindo ao mesmo tempo", disse Fioti, que esta animado com o lançamento no canal KondZilla.