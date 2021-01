Marissol Ribeiro e a filha reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 20:30 | Atualizado 08/01/2021 20:31

Rio - Marissol Ribeiro deu à luz Jolie, sua primeira filha, através de uma cesariana no dia 5 de janeiro. A bebê é fruto do relacionamento da atriz com Fernando Mira. No Instagram, nesta sexta-feira, ela mostrou o rostinho da menina e se declarou.

fotogaleria

Publicidade

"Dia 05 de Janeiro nasceu Jolie e minha nova família. Ainda sem palavras para descrever todo o amor e renascimento que veio com esse pacote. Só posso agradecer, filha, por tantos aprendizados desde que você brotou na minha barriga. Enfrentamos os medos e descobrimos, pela milésima vez, que depois deles há muito amor. Estamos bem, nos reconhecendo e vibrando o novo! Viva a Jolie!", escreveu ela.