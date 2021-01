Thammy Miranda mostra como ficou duplex após reforma; Veja fotos! Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 08:32 | Atualizado 29/01/2021 08:48

Rio - Bento, filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira, completou um aninho recentemente e já mostrou que sabe andar sozinho. Na noite desta quinta-feira, a mamãe coruja do pequeno postou um vídeo no Instagram Stories para compartilhar a notícia com os seguidores do casal.

fotogaleria

Publicidade

"Já está andando!", disse ela enquanto filmava o filho dando os passos pela casa. Em seguida, a coach ainda revelou que o bebê deu seus primeiros passos com 1 ano e 16 dias. No vídeo, é possível ver também o cachorrinho da família, elevando o fofurômetro nas alturas.