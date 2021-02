Mundo & Ciência

Espanha volta a prorrogar limitações a chegadas do Reino Unido, Brasil e África do Sul

A intenção é 'conter na medida do possível os contágios associados' às variantes do coronavírus, disse a porta-voz do governo, María Jesús Montero, em coletiva de imprensa

Publicado 23/02/2021 14:04 | Atualizado há 16 minutos