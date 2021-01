Neymar reprodução instagram

Por iG

Publicado 29/01/2021 12:48 | Atualizado 29/01/2021 13:32

São Paulo - Nesta sexta-feira, Neymar Jr, jogador do Paris Saint-Germain, tirou sarro do elenco do “BBB 21” por protagonizar tantos momentos de choro em tão pouco tempo de reality. “A galera do Big Brother chora mais que... continue a frase”, escreveu ele, tentando engajar seus seguidores logo cedo.

Em pouco tempo, seguidores de Neymar começaram a brincar. “Choram mais que você por causa da Bruna”, disse um. “Choram mais que o zagueiro do Olympique de Marseille”, brincou outro. “Choram mais que você com saudades da Bruninha”, apontou um terceiro.

No começo da semana, Neymar já tinha publicado uma mensagem referente ao “BBB 21”, à ocasião, ele comentou sobre as investidas de Juliette contra Fiuk. Apesar do tom leve da publicação, o jogador acabou cobrado a falar de assuntos mais relevantes ao país.

