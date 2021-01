Sertanejo Thiago Brava está pagando conta de fãs Reprodução

Publicado 30/01/2021 12:11 | Atualizado 30/01/2021 12:13

Rio - O sertanejo Thiago Brava viralizou nesta sexta-feira ao revelar que estava pagando conta de seus fãs. Nos stories, o cantor mostrou os boletos, as confirmações de pagamento e as conversas com seus seguidores. Para o público, Thiago revelou que quis ajudar os fãs que estão com dificuldades financeiras, principalmente por conta da pandemia do coronavírus.