Publicado 04/02/2021 08:47

Rio - Willian Bonner ganhou uma bonita declaração de amor da esposa, Natasha Dantas, na noite desta quarta-feira. Na foto publicada no Instagram, os dois aparecem agarradinhos e demonstram bastante intimidade e afeto, o que encantou os seguidores do casal.

“Só para dizer que eu amo mesmo”, escreveu Natasha sobre o maridão, que apresenta o "Jornal Nacional", na Rede Globo. Ela ainda citou a música "You and Me", de Dave Matthews Band, na qual diz "Você e eu juntos podemos fazer qualquer coisa", em tradução ao português

Nos comentários, claro, os fãs elogiaram muito o casal: “Lindos”, disse uma. “O amor é lindo”, escreveu outro. "Perfeitos", afirmou uma terceira