Rio - Andressa Suita conversou com Sabrina Sato no primeiro episódio do programa "SaladaSato", do canal de Youtube da apresentadora, que também contou com a presença de Kika Sato e Paulo Gustavo. Durante a entrevista, a influenciadora falou sobre a nova fase do relacionamento que está com Gusttavo Lima.

Logo de cara, Kika questionou se ela e Gusttavo estão juntos, ao que Andressa falou que não queria rotular o relacionamento. "Sou a favor da família, sempre sou a favor da família, mas os dois tem que estar felizes, né".

Gusttavo pediu divórcio em outubro do ano passado, surpreendendo Andressa, que passou por dias conturbados, mas, apesar disso, diz que vê o acontecimento de forma positiva.

"A pandemia me trouxe muitas coisas e uma delas foi esse lance do meu casamento, que teve esse contratempo, mas eu vi que foi tão necessário porque eu amadureci tanto como mulher e antes eu colocava uma dependência da minha felicidade no meu marido, no Gusttavo, e eu vi que hoje eu vi que eu tenho que ser feliz por mim. Para meus filhos serem felizes. E ele também viu isso.", contou.

Andressa também afirmou que a pandemia e a quarentena tiveram um grande peso no desentendimento dos dois. "A gente era feliz, teve um contratempo ali, a pandemia, muito tempo em casa, convive demais. Marido sempre fazendo show e de repente só em casa e aí aconteceu, mas não foi negativo pra mim. Amadureci muito como mulher e vi como sou forte", defendeu. "Eu casei então eu construí imagem de mãe e esposa. Então as minhas vontades eram vontades do meu marido. E as minhas foram ficando, Andressa foi se anulando então isso aconteceu."

Apesar de tudo isso, Andressa e Gusttavo continuam mantendo um relacionamento também por conta dos filhos. Ela conta que a separação também melhorou a relação do cantor com os filhos. ""As crianças estão amando porque o Gusttavo virou um paizão que às vezes ele não era porque eu tomei aquela área toda, 'meus filhos, minha maternidade'", contou. "Ele amadureceu muito e hoje ele pega, leva, dá banho, ele não fazia tudo isso porque eu não deixava. Então foi necessário.", afirmou.