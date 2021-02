Ex-BBB Kerline assiste a eliminação de Arcrebiano com mais famosos em restaurante

Rio - A ex-BBB Kerline assistiu ao paredão desta terça-feira no "BBB 21" em um restaurante no bairro dos Jardins, em São Paulo. Kerline foi a primeira eliminada da nova edição do reality show. Ela assistiu à eliminação de Arcrebiano acompanhada por celebridades como a ex-BBB Munik Nunes, a ex-A Fazenda Stéfani Bays, Giovanna Chaves e o ex-BBB Guilherme Napolitano, que estava acompanhada por Catherine Bascoy, ex-participante do "De Férias com o Ex".

