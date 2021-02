Rafa Kalimann arranca suspiros em ensaio de Carnaval

Rio - Rafa Kalimann, de 27 anos, deixou seus seguidores do Instagram babando, neste sábado, ao postar fotos de seu último ensaio fotográfico, com temática de Carnaval. Nas imagens, a ex-BBB e influenciadora digital aparece com uma fantasia cheia de brilho e pedras.

Recentemente, Rafa mostrou nas redes sociais uma foto em que aparece bem mais nova, aos 11 anos, e brincou sobre sua aparência. "Não pode desistir", disse a musa.

