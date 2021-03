Zé Felipe e Virgínia reprodução do instagram

Rio - A pandemia da Covid-19 atrapalhou, mais uma vez, os planos do casamento civil de Virgínia Fonseca e Zé Felipe. O casal, que espera a primeira filha, Maria Alice, cancelou a cerimônia pela terceira vez e lamentou a situação através de um vídeo publicado no canal do Youtube da digital influencer.

"A gente tinha marcado a data, seria em março, no dia 26. Não vai ter mais casamento porque aqui em Goiânia deu lockdown. Antes eram 7 dias, mas agora são mais 14", explicou ela, que continuou: "Tínhamos colocado o casamento no começo do mês, mas mudamos a data para dia 19".

Virgínia ainda relembrou morte recente de Passim, assessor de Leonardo, no início deste mês. "A gente perdeu uma pessoa muito próxima e decidimos mudar para dia 26. Tava tudo pronto, era só o pessoal vir montar", disse.

No vídeo, a influencer ainda revelou como seria a cerimônia e quem participaria. "Esse casamento ia ser no civil e a gente ia arrumar o espaço aqui em casa. Seriam meus sogros, meus pais, a Samara e o Tiago, os padrinhos, (...) as avós do Zé e de resto, ficariam as pessoas que trabalham com a gente diariamente. (...) Seriam 20 pessoas aqui, se não tivesse em lockdown, poderia."



Agora, o casal cogita remarcar o casamento para o dia 27, quando acabam as atuais medidas de restrição da pandemia da Covid-19. "Aí vai ser um prejuízo enorme, porque a gente já adiou. Os convites já estão prontos com a data do dia 26", lamentou Virgínia.

