Publicado 09/04/2021 13:41

Rio -Após Zé Felipe emplacar sucessivos hits, o cantor lança pela Som Livre nesta sexta-feira (09) seu novo single, "Tranquilita", primeira parceria musical com sua esposa, a influenciadora digital Virginia Fonseca, que faz sua estreia como cantora. A faixa aposta em um brega funk com um toque de reggaeton - ouça nas plataformas de musica - e chega ainda com um clipe protagonizado pelo casal, disponível no canal do cantor no YouTube.

Com trechos como "Será que tu aguenta a pressão / Se me der fogo então prepara pra explosão / Tu quer devagarinho eu vou descer / Eu tô sem pressa pra te encher de prazer / Mas vê se não demora que eu tô naquele clima / Se aumentar o som é três sentadas por batida" cantados pela loira, "Tranquilita" promete colocar todo mundo pra dançar. Apesar de esta ser a primeira vez que Virginia empresta sua voz a um lançamento de Zé Felipe, a parceria artística entre eles não é novidade. A influenciadora já marcou presença em clipes de grandes sucessos do artista, como "Só Tem Eu" e "Virginia", que juntos somam mais de 200 milhões de visualizações no YouTube.