Thales Bretas viaja com os filhos para São Paulo

Rio - Thales Bretas, viúvo do ator Paulo Gustavo, desembarcou no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na tarde desta sexta-feira. O médico dermatologista estava com os filhos do casal, Gael e Romeu. A babá das crianças também acompanhou a família.

Paulo Gustavo morreu aos 42 anos no dia 4 de maio, vítima de complicações da covid-19. O ator passou mais de 50 dias internado em um hospital na Zona Sul do Rio. A Missa de Sétimo Dia de Paulo Gustavo aconteceu no Cristo Redentor, apenas para amigos e familiares. A cerimônia, no entanto, teve transmissão ao vivo na TV.

Relatar erro