Rio - Mesmo internada no hospital, Eva Wilma ensaiava para as gravações de voz do filme "As Aparecidas", do diretor Ivan Feijó. A artista, que faleceu neste sábado após ser diagnosticada com um câncer no ovário , fez a revelação em seu próprio Instagram no mês passado. Na publicação, ela disse que "quem tem arte na veia, sabe que o 'show tem que continuar'".

"Ensaiando para gravar um off para o filme 'As Aparecidas', cujas filmagens foram interrompidas por conta do momento. Foi gravado ali mesmo e depois finalizaremos em estúdio. Quem tem a arte na veia sabe que 'o show tem que continuar'. O trabalho é vida. Como diria Gonzaguinha, '...um homem sem trabalho não tem honra, e sem a sua honra se morre, se mata', dizia o comunicado.

Na época, o diretor do filme elogiou a trajetória da artista ao compartilhar a informação. "A extraordinária Eva Wilma. Muita saúde e vida plena. O cinema, o teatro e a televisão te reverenciam, magnífica dama", escreveu no Instagram.

Aos 87 anos de idade, Eva Wilma estava internada desde o dia 15 de abril para tratar problemas cardíacos e renais. No dia 7 de maio, foi descoberto um câncer no ovário, que levaria a atriz a sofrer uma insuficiência respiratória neste sábado, 15 de maio, data de seu falecimento, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Amigos e famosos, como Lilian Cabral, Beth Goulart e Gloria Perez, lamentaram a morte da atriz

Eva Riefle Buckup nasceu na cidade de São Paulo em 14 de dezembro de 1933. Ela começou a carreira artística aos 19 anos, no Ballet do IV Centenário de São Paulo. Quando recebeu convites para trabalhar no Teatro de Arena e o programa "Alô Doçura", da TV Tupi, ela abandonou a dança e seguiu como atriz. Ela também interpretou diversas novelas na TV Globo.

Seu último trabalho para a TV foi em 2018, na novela das 19h "O Tempo Não Para", na qual interpretava a Dra. Petra Vaisánen. Na trama, a sua personagem foge com medo após ser sequestrada e retorna nos capítulos finais.



