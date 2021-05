Nath Finanças é a única brasileira a integrar a lista da revista Fortune Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 16/05/2021 12:26 | Atualizado 16/05/2021 12:38

São Paulo - A influenciadora Nath Finanças foi apontada como uma das 50 maiores lideranças do mundo, no ranking da revista americana Fortune. A lista foi publicada nesta semana e a administradora ocupa a 41ª posição, sendo ela a única brasileira a integrar a lista.



fotogaleria

Publicidade

Anualmente, a famosa lista da publicação de negócios e economia elege os 50 nomes mais influentes do mundo, por realizações em negócios, governo, filantropia, atletismo e artes. Conhecida por falar de finanças de forma simples, visando o público de baixa renda, a carioca de apenas 22 anos faz sucesso nas redes sociais.

Para a Fortune, Nath Finanças entrou para a lista por se concentrar no básico: "como as taxas de juros funcionam, orçando e fazendo malabarismos com várias contas, evitando taxas desnecessárias". De acordo com a revista, para muitos dos seguidores, isso representa "o primeiro conselho financeiro detalhado que eles já receberam".