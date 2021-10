Mesmo com tempo nublado, Maiara, Maraisa e Marília Mendonça vão à praia no Rio

Rio - Para Marília Mendonça, Maiara e Maraisa não tem tempo ruim. Mesmo com tempo nublado, as cantoras estiveram na Praia da Reserva, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta segunda-feira. As sertanejas se divertiram em um quiosque do local. Elas cantaram, dançaram e beberam bastante. Atualmente, as três cantoras estão solteiras. Maiara terminou mais uma vez seu romance com o sertanejo Fernando Zor e Marília Mendonça também colocou um fim recentemente no namoro com Murilo Huff, pai de seu filho.

