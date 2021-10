Duda Reis respondeu as dúvidas dos fãs - Reprodução

Publicado 19/10/2021 10:38

Rio - Depois de aproveitar a noite com uma amiga, Duda reis acordou bem cedinho para fazer uma drenagem corporal nesta segunda-feira chuvosa. Durante conversa com a profissional, a influenciadora relembrou famosa frase da apresentadora Xuxa Meneghel dos anos 1990.

"Bom dia, estou aqui fazendo drenagem porque hoje é segunda-feira... Estava conversando com a minha massagista, como dizia a Xuxa, 'no Brasil, não há homem para mim'. E ela se sente igual. Muitas de vocês devem se sentir assim. Eu me sinto, da maneira mais profunda", disse ela, aos risos.