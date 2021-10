Saulo Meneghetti passa por três cirurgias em 15 dias - Reprodução

19/10/2021

Rio - Saulo Meneghetti, ator conhecido por interpretar novelas da Record TV, compartilhou o drama que viveu nos últimos 15 dias após avanço do ceratocone, doença que faz a membrana do olho ficar mais fina e curvada e pode levar à perda da visão. Na publicação desta segunda-feira, por meio do Instagram Stories, ele relatou que precisou passar por três cirurgias nesse período, mas que já está em casa e em repouso.

"Só gratidão! Nos últimos quinze dias passei por três cirurgias. Minhas córneas, que eram muito finas devido ao avanço do ceratocone, romperam, o que é considerado raro de acontecer. No primeiro dia de outubro fui submetido a um transplante de córnea e graças a Deus ocorreu tudo bem. No entanto, na mesma noite pós-operatório, estourou a córnea do olho esquerdo," começou ele.

"No decorrer da semana passei por uma cirurgia paliativa com intuito de ganhar tempo, mas meu olho não segurou a colagem e passei por um segundo transplante de córnea de emergência", continuou o ator, que ainda agradeceu à equipe médica que lhe atendeu.

Antes de finalizar, o ator também agradeceu aos doadores das córneas e suas famílias. "Agradeceu a Deus, aos doadores das córneas e suas famílias. Agradeço minha família, amigos e fãs pelas mensagens e orações. Estou em casa, de repouso e me recuperando."