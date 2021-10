Carol Peixinho nas Ilhas Maldivas - Reprodução/Instagram

Publicado 19/10/2021 08:38 | Atualizado 19/10/2021 08:43

Rio - Carol Peixinho, de 36 anos, curte viagem às Ilhas Maldivas, destino queridinho dos famosos brasileiros. A ex-participante dos realities "Big Brother Brasil" e "No Limite" está hospedada em resort de luxo que possui diárias de até R$ 37 mil.

fotogaleria

Nesta segunda-feira, Peixinho compartilhou diversos cliques por meio do Instagram Stories. Ainda quando estava sobrevoando a região, ela já registrou sua felicidade ao ver o mar azul. Em seguida, postou as primeiras fotos no resort de luxo. "A primeira selfie a gente nunca esquece", brincou ela.

Peixinho ainda compartilhou outros cliques nos quais aparece usando um biquíni azul em meio ao cenário paradisíaco.