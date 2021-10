Stéfani e JP - reprodução do Instagram

Publicado 18/10/2021 22:02

Rio - Parece que as brigas entre Stéfani Bays e JP Gadêlha não terminaram em "A Fazenda 12". Na madrugada desta segunda-feira, os ex-participantes do reality voltaram a trocar indiretas na web.



JP Gadêlha, através de uma caixinha de perguntas no Instagram, afirmou que ainda conversa com Stéfani Bays. Porém, a ex-peoa sugeriu que o bombeiro está mentindo e que não queria falar do assunto para não dar mídia para JP.

"O gente, eu não vou vir me explicar e nem expor prints para não dar biscoito para quem está nas cinzas e quer ressuscitar até porque é isso que quer… e vocês PAREEEEEEEM DE SER TONTXS! Beijo", escreveu Stéfani.

JP, então, rebateu Stéfani. "Nas cinzas? Não bb, eu so um funcionário público estadual, não preciso ficar caçando polêmica pra tá parecendo na mídia. Pena dessas pessoas que precisam ficar cavando polêmica na mídia para se manter em foco. Triste!", completou.

Stéfani e JP viveram um quase affair em "A Fazenda 12", mas a ex-peoa ficou em choque ao saber, através de Luiza Ambiel, que JP teria dado em cima de MC Mirella, amiga de Stéfani. JP Gadêlha negou o caso.