Jade Picone João Guilherme SilvaReprodução Internet

Publicado 19/10/2021 07:32

São Paulo - A influenciadora Jade Picon, que recentemente terminou o namoro com João Guilherme Ávila, vem aproveitando muito bem sua vida de solteira. Após o término com o ator, constantemente surgem especulações sobre um suposto novo paquera da modelo.

Atualmente, viajando por Ibiza, na Espanha, um novo rumor veio à tona: Jade estaria conhecendo melhor João Guilherme Silva, o filho mais velho de Faustão. A suspeita começou, após os fãs de Jade notarem semelhanças nas fotos publicadas por ela e o filho de Faustão.

Mas apesar do burburinho, nenhuma outra evidência sobre o “affair” apareceu, muito pelo contrário, a influenciadora entrou em contato com um perfil no Instagram que divulga notícias sobre os famosos e desmentiu os boatos.

Segundo o perfil, Jade confirmou que está viajando com João Guilherme Silva, mas que além dele, vários outros amigos estão na viagem, inclusive seu irmão Leo Picon. Além disso, Jade negou que estaria tendo um caso com o herdeiro de Faustão, entre os dois apenas amizade!