Juju Salimeni Reprodução/Instagram

Publicado 19/10/2021 08:48

Rio - Juju Salimeni usou o Instagram nesta segunda-feira para compartilhar um clique ousado. A ex-panicat surgiu sem roupa cobrindo os seios apenas com fios do próprio cabelo. Além do topless e do carão, a musa fitness ainda deixou uma reflexão aos fãs.

"Nunca fui santa, não sou compassiva, minha vida nunca foi sorte. Escrevo certo por linhas tortas, não ando por estradas retas. O gosto do imprevisível me deixa sempre resquícios de emoção. Eu sou eternamente temporária. Me desconheço para me conhecer melhor e me reconhecer em meio ao caos. Eu, meu cais. Feita de carne e osso, a alma é filha de vendavais", escreveu.