Publicado 19/10/2021 09:05 | Atualizado 19/10/2021 09:06

Rio - A atriz Lana Rhodes, conhecida por dar vida a Elisa em "Nos Tempos do Imperador", novela da Rede Globo, causou ao compartilhar um clique em que aparece totalmente nua dentro do banheiro. Sem nenhuma roupa, a artista, de 35 anos de idade, surgiu de costas para a câmera e deixou o bumbum à mostra.

Na verdade, o registro quis provocar reflexão sobre o número de curtidas em fotos de pessoas sem roupa, além de chamar a atenção para o financiamento do espetáculo teatral "Tônia, A Diva no Espelho", o qual tem origem em filme homônimo.



"Aposto R$ 30 mil (o valor da 'vakinha' para montagem do espetáculo 'Tônia') que esta foto da minha bunda amassada no box vai dar mais curtidas que o nosso filme tem de visualizações", começou a atriz.



"Agradeço às atrizes que têm milhões de seguidores e teriam dinheiro para produzir, no mínimo, três espetáculos por ano pela confirmação e colaboração. Não tem bunda no filme. Pode curtir a bunda e assistir o Tônia. O link está na bio", completou.