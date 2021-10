Rafa Kalimann - Reprodução Instagram

São Paulo - Rafa Kalimann está deixando o Brasil, pelo menos, temporariamente. A apresentadora e influenciadora revelou que vai para Nova York, nos Estados Unidos, para estudar. Ela viaja no próximo sábado e diz que os planos são ficar lá até dezembro, mas pode mudar de ideia caso surjam novas oportunidades.

"Estou de mudança agora por vários motivos. Preciso estudar. Comecei a aprender inglês na pandemia remotamente e preciso aprender na vivência, na prática. Estou indo sozinha. Acho que tem momentos na vida da gente que temos que aprender a desligar uma chavinha, principalmente quando você recebe muita projeção. Preciso me desligar, para me reconectar", contou em entrevista à Quem.

A ex-BBB também disse que está indo morar no exterior solteira, mas não descarta a possibilidade de viver um romance fora do Brasil. O último relacionamento de Rafa Kalimann foi com Daniel Caon e a influenciadora fala que passou por momentos conturbados na época do término, por motivos pessoais e também profissionais.

"Vivi momentos muito difíceis pouco tempo atrás. Foram muito difíceis mesmo. Tive muitas consequências de muitas coisas que foram, bem-vindas até, envolvendo as redes sociais, muitos ataques e desafios, que eu não gostaria de viver e não desejo que ninguém viva também. E foram bem-vindos justamente por isso mesmo. Acho que tudo tem algo para te ensinar. E acho que isso me ensinou justamente a ser mais forte. Quanto mais inteira estou comigo mesma, mais eu não me deixo abalar", disse.

Na vida profissional, Rafa também enfrentou momentos um tanto quanto conturbados recentemente. Por mais que siga fazendo muito sucesso como influenciadora e tenha ganhado um programa no Globoplay, o "Casa Kalimann", as críticas só vieram mais fortes. Ela foi criticada por conta de sua performance como apresentadora e também por alguns posicionamentos polêmicos que teve nas redes sociais.

Sobre essas críticas, Rafa Kalimann disse que o público está certo em fazer esse tipo de comentário e assume que precisa aprender mais sobre alguns assuntos. "Tenho que aprender mais. As pessoas têm em grande parte, muita razão quando cobram de nós, influenciadores, um posicionamento mais claro. Elas têm razão, sim, quando cobram nossa responsabilidade social. É um processo e as pessoas também precisam aprender a respeitar o processo. Esperam de nós perfeição, mas ninguém permite que a gente se aperfeiçoe. O que mais aprendi nesse tempo é que tenho que buscar aprender", concluiu.