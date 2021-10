Erasmo Viana e Gabriela Pugliesi - Reprodução Internet

Publicado 19/10/2021 13:46

Rio - Gabriela Pugliesi rebateu a fala de Erasmo sobre o fim do casamento . O influenciador disse em 'A Fazenda' que cometeu "vacilos pequenos" e justificou o fim do casamento com o desgaste pelas tentativas de engravidar. Pugliesi, no entanto, disse que foi traída diversas vezes pelo ex.

"Me traiu 3 meses antes do nosso casamento, e em todas as vezes que ia pra Salvador. Me traiu no Natal do ano passado enquanto eu tentava ter filho toda ferrada da cabeça. E tiveram outras coisas mais sujas que eu nem quero falar", escreveu a influenciadora nos comentários de uma página.

"Mas já que ele mente tanto e me expôs para o Brasil mentindo, preciso me defender. Sobre dinheiro gasto com inseminação, compra de casa, etc., ele nem tinha que falar porque não gastou um real. E tudo bem, ta tudo certo. Só não vem falar que 'a gente gastou'", continuou.

"E o que for aparecendo eu vou desmentindo. Ahh e, realmente, Erasmo: Deus sabe o que faz! Ô se sabe! Me livrou de uma fria... Claro que não foi a toa que não engravidei, foi graças a Deus mesmo", disse.