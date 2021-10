Geisy Arruda - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 19/10/2021 14:05

São Paulo - As famosas estão se rendendo à plataforma OnlyFans, de conteúdo adulto. Nesta terça-feira (19), foi a vez da influenciadora Geisy Arruda estrear no site. Geisy abriu a conta, não postou nada e ganhou quase R$ 2 mil nas primeiras horas no site de conteúdo adulto.

O retorno financeiro surpreendeu a influenciadora. “Abri uma conta e fiquei offline, estava amadurecendo a ideia, quando comecei a ver as pessoas assinando meu Only mesmo sem conteúdo e 300 dólares na minha conta, não imaginava o quanto queriam ver minha nudez e o quão ela era valiosa, foi impossível resistir”, contou Geisy Arruda.

Mesmo sem fotos ou vídeos publicados, Geisy já conta com assinantes para os próximos três meses e prometeu ensaio fotográfico com outras mulheres. Os ensaios terão nudez total, fotos temáticas, fantasias eróticas e abordagem de fetiche: “Quero enlouquecer homens e mulheres, usar meu conhecimento como escritora, minhas histórias, meus relatos, para o mercado do only”, afirmou Geisy, que já fez três ensaios.