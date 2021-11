Marília Mendonça e sua mãe, Ruth Moreira - Reprodução/Instagram

Marília Mendonça e sua mãe, Ruth MoreiraReprodução/Instagram

Publicado 25/11/2021 15:00

Rio - Após a morte da cantora Marília Mendonça no início do mês, a mãe da artista, Ruth Moreira, segue compartilhando reflexões sobre perdas e superação em suas redes sociais. Na manhã desta quinta-feira (25), dona Ruth publicou um texto emocionante e inspirou os seguidores a seguir em frente após momentos difíceis.

fotogaleria

"Ser forte não é sobre não sentir medo, desânimo ou ser imune às dores que a vida nos submete. É sobre não se render a isso. Não é sobre não sentir vontade de desistir às vezes, ou não se afetar com as coisas, mas de ser capaz de seguir em frente mesmo com o coração despedaçado", diz a mensagem compartilhada em seus Stories do Instagram.

Nesta quarta-feira, Ruth encantou os fãs da eterna rainha da sofrência ao mostrar o neto se divertindo enquanto joga bola em uma quadra. Após o falecimento de Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo, a mãe da sertaneja divide a guarda do pequeno Léo, de quase 2 anos, com o cantor Murilo Huff.