Rio - Na madrugada desta terça-feira, os peões de "A Fazenda 3" viram uma cena que aconteceu recentemente e bombou na web: Dayane Mello rasgando uma jaqueta de Rico Melquiades com o peão. Ao ver a cena, Rico mostrou perplexidade, levou a mão ao rosto e disse que não imaginava que alguém pudesse ter feito tamanha violência.

"Eu tô horrorizado porque quando eu peguei o meu casaco, eu juro por Deus, achei que alguém tinha pego o meu casaco, enganchado em um negócio de madeira e ficou com medo de falar pra mim e botou escondido. Na minha cabeça era isso, porque eu nunca imaginei uma pessoa pegar uma faca para rasgar. Nunca imaginei", disse ele.

Na sequência, ao ser questionado, Rico falou sobre o motivo que teria levado Dayane a cometer o ato. "Porque eu desmascarei ela. Eu tava falando o jogo dela e tava falando as verdades. Quando a gente recebe a verdade, dói e ela reagiu dessa forma", explicou o humorista.

Por sua vez, Dayane confessou que perdeu a linha ao rasgar a jaqueta. "Hoje, vendo é até engraçado, mas eu tinha vindo de uma semana de muita treta com o Rico. A gente teve vários momentos bons e bem tensos, essa é a grande verdade. Psicologicamente, eu tava abalada por estar sozinha. Não era uma semana muito boa pra mim e muitas provocações aconteceu entre eu e o Rico. Quando ele começou a gritar cobra caninana e me provocou muito, já na festa a gente quase que brigou, então, eu poderia ter empurrado ele. O pior de tudo foi a pulga na orelha que eu tinha de ficar achando que eu ia ficar excluída, porque eu realmente tinha feito o negócio do casaco", garantiu ela.

Dayane ainda disse que não foi um ato planejado, nem feito por maldade, mas sim para provocar. "No momento que eu fiz com muita raiva, eu tinha pensado: "meu Deus, amanhã ele vai acordar e botar esse casaco. Se agora é treta, vamos começar". Aí, eu fui guardando as minhas coisas e ele nem sabe. Pegou uma dimensão tão grande e agora vendo os vídeos é surreal ver a Valentina contar pra Aline e a Aline esperar a hora certa. Acredito que não seja algo de desmascarar. Não foi maldade, foi uma provocação."