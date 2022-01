Murilo Huff e o filho, Léo - reprodução do instagram

Murilo Huff e o filho, Léoreprodução do instagram

Publicado 26/01/2022 21:50

Rio - Murilo Huff abriu mão do direito à tutela de bens do filho, Léo, de 2 anos, fruto do seu relacionamento com Marília Mendonça, que morreu em acidente aéreo no fim do ano passado. Quem vai gerir o patrimônio do menino será Dona Ruth, avó do pequeno e e mãe da sertaneja. A informação foi confirmada pelo advogado da família, Robson Cunha.

fotogaleria

"O único herdeiro sempre foi o filho da Marília, Léo Mendonça Huff… O Murilo nunca foi herdeiro, apenas como pai do Léo, ele seria o tutor natural até a maioridade do Léo. Contudo, como a Dona Ruth sempre fez a gestão do patrimônio da Marília e auxiliou na criação do Léo, o Murilo não se opôs a questão da D. Ruth manter o papel de tutora", informa Robson Cunha ao O DIA.

Robson esclarece que foi dada entrada no processo do inventário de Marília Mendonça. No entanto, ele nega que o valor do patrimônio dela esteja avaliado em 500 milhões de reais. "Nunca houve avaliação nesse valor e, apesar do processo ser segredo de justiça, posso te confirmar que o valor é bem abaixo disso!", garante.

Guarda compartilhada