Latino comemora aniversário ao lado da noiva e dois de seus 10 filhos

Rio - O cantor Latino completou 49 anos nesta quarta-feira e comemorou a data ao lado da noiva, Rafaella Ribeiro, e dois de seus 10 filhos: Bruna Morais, sua décima herdeira, descoberta em 2019, e o filho adotivo Guilherme Dams. A comemoração aconteceu em um restaurante no luxuoso bairro dos Jardins, em São Paulo.

Latino ainda tem outros 8 filhos: Suzanna Freitas; fruto do relacionamento com cantora Kelly Key, a atriz Dayanna Maia; com a advogada Izabel Cristina, Amanda Rocha; com a fã paulista Jucinéia de Oliveira, Victor Hugo; com Roselina Severino, ex-presidente de um fã-clube em Recife, Ana Julia; com a cabeleireira Neusimar Condensei, Valentina; com a advogada Glaucia Deneno, Bernando; com a modelo Fernanda Rodrigues Neiva, e Matheus, com a modelo Jaqueline Blandy.



