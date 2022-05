João Gomes - Reprodução Internet

Publicado 27/05/2022 20:31 | Atualizado 27/05/2022 20:32

Rio - Dono de hits que viralizaram recentemente, o cantor João Gomes usou suas redes sociais para comemorar seu primeiro ano de carreira. Nesta sexta-feira, o artista de 19 anos publicou um texto emocionante nos Stories do Instagram em que fala sobre as dificuldades que enfrentou antes de estrear na música.

"Quando eu gravei todas as músicas, eu lembro de ter me escondido e chorado muito por ter conseguido gravar. Nunca imaginei que fosse esse sucesso todo, mas hoje eu sei de uma coisa: onde a gente chora, ali está nosso tesouro. De todas as noites sem dormir, de como o coração já ficou ansioso. Por todas as vezes que a gente pode se sentir envergonhado por alguém que quer menosprezar nosso sonho", começou ele, que hoje é um dos maiores nomes do gênero conhecido como piseiro.

Em seguida, João revelou que não teve o apoio de seus pais quando decidiu se lançar como cantor e compositor: "Chorei por nunca reclamar, por não querer escutar nem meu pai nem minha mãe. E com o maior medo deles terem razão, mas agradeço por isso também. Mãe e pai, hoje podem pedir o que quiserem que dou a vocês", declarou.