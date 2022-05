Ingrid Guimarães curte musical da Broadway com Thales Bretas e a mãe do médico - Reprodução/Instagram

Publicado 27/05/2022 15:56

Rio - Ingrid Guimarães usou suas redes sociais para compartilhar uma foto da noite especial que teve ao lado de Thales Bretas e da mãe do médico, Solange. O trio aproveitou a passagem por Nova York, nos Estados Unidos, para assistir um musical da Broadway: "Meu date com um gatinho e a mãe dele em NYC", escreveu a atriz, marcando o viúvo de Paulo Gustavo e dona Solange.

Na última quarta-feira, Thales também abriu o álbum de fotos da viagem que faz com os filhos gêmeos, Romeu e Gael, de 2 anos. Em postagem no Instagram, o dermatologista mostrou alguns dos passeios que fez com os herdeiros, junto com sua mãe e a modelo Carol Trentini. "Chegamos em NY! Penando por aí pra mostrar a cidade pra eles sem enlouquecer! E amando! Que bom que tenho vocês comigo", declarou ele.

Recentemente, o médico de 34 anos foi às redes sociais para desabafar no dia em que se completou um ano da morte de Paulo Gustavo. Thales Bretas lamentou a partida do marido, que faleceu vítima da covid-19, no dia 4 de maio do ano passado. "Não há como negar a sensação de que um pedaço de mim foi arrancado precocemente. Principalmente tendo sido vítima de um vírus para o qual já haviam desenvolvido vacinas que estavam sendo aplicadas pelo mundo. Mas a negação não ajuda no processo do luto. Faz parte, é inevitável, mas não te move", disse.

