Silvero Pereiro exalta Osmar Prado em bastidores da novela ’Pantanal’Reprodução / Instagram

Publicado 27/05/2022 13:54

Silvero Pereira está gravando as cenas como Zaquieu para "Pantanal" e compartilhou os bastidores da novela pelas redes sociais nesta sexta-feira (27). O ator publicou uma foto com Osmar Prado durante as gravações no Mato Grosso do Sul e ainda exaltou o intérprete do Velho do Rio.

"Sexta é dia de purificação, de fechamento do corpo, da cura", iniciou Pereira na legenda do post. Ele seguiu celebrando a trajetória do ator de 74 anos, conhecido por muitos trabalhos de sucesso na TV, teatro e cinema.

"Aqui, nos bastidores de Pantanal, embaixo das árvores, eu e o Véio do Rio, mas também Seu Osmar, um ícone do teatro, cinema e televisão. Suas histórias, sua vivência, sua arte", completou.

Veja o registro abaixo: