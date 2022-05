Emocionada, Ellen DeGeneres se despede de seu programa de auditório, o The Ellen DeGeneres Show - Reprodução / Youtube

Emocionada, Ellen DeGeneres se despede de seu programa de auditório, o The Ellen DeGeneres ShowReprodução / Youtube

Rio - Ellen DeGeneres se despediu de seu programa de auditório, o "The Ellen DeGeneres Show", na quinta-feira. O primeiro episódio do programa foi no ano de 2003 e a atração continuou no ar por 19 anos, contando com mais de 3200 episódios transmitidos, tornando-se um dos mais populares dos Estados Unidos e do mundo.

No último dia do talk show, Ellen recebeu a atriz Jennifer Aniston, que foi sua primeira convidada na estreia do programa, além das cantoras P!nk e Billie Eilish. Durante a transmissão, a apresentadora também recebeu uma homenagem de aproximadamente 6 minutos, onde apareciam imagens dos melhores momentos do programa nos últimos anos.

"Vinte anos atrás, quando estávamos tentando vender esse programa, ninguém achou que ele fosse funcionar. Não por que era um programa diferente, mas porque eu era diferente... Quando começamos esse programa, eu não podia dizer 'gay', eu não poderia dizer 'nós', porque isso implicaria que eu estava com alguém, e eu com certeza não podia dizer 'esposa', porque era ilegal que pessoas gays se casassem, e agora eu digo 'esposa' o tempo todo", iniciou Ellen, em um monólogo emocionado.

"Vinte e cinco anos atrás eles cancelaram minha série porque não queriam uma lésbica no horário nobre uma vez por semana, então eu disse 'ok, então vou estar nas manhãs diariamente, que tal?'", contou a apresentadora que se assumiu lésbica em 1997 e desde 2004 está em um relacionamento com Portia De Rossi, com quem casou-se em 2008, após a união entre pessoas do mesmo sexo ser legalizada na Califórnia, Estados Unidos.

Em lágrimas, Ellen finalizou: "Se este programa te fez sorrir, se ele te animou quando você estava em algum momento de dor, de tristeza, então eu fiz meu trabalho. Com essa plataforma, nós mudamos a vida de muitas pessoas, e esse programa mudou a minha para sempre. É a melhor experiência que eu já tive, muito mais do que eu poderia imaginar."

