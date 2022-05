Dira Paes parabeniza José Loreto, que interpreta seu filho no remake de 'Pantanal' - Reprodução/Instagram

Publicado 27/05/2022 15:12

Rio - José Loreto completa 38 anos nesta sexta-feira e o clima de festa chegou até os bastidores da novela "Pantanal", em que o ator dá vida a Tadeu. O galã começou o dia com uma chamada de vídeo com a filha, Bella, e registrou o momento nas redes sociais: "O maior presente da minha vida, minha filha". Além disso, o artista ainda foi homenageado pelos colegas de cena com postagens no Instagram.

"O José Loreto é sol, mar, terra e ar", começou Dira Paes, que interpreta a mãe do peão no remake da novela de 1990. "Parabéns, lindo da minha vida, que todos os elementos da natureza te alinhem para a nova primavera. Dividir a cena contigo tem a beleza dessa amizade que foi construída e agora é para toda vida! Saúde, amor e sucesso", completou a atriz na legenda das fotos em que aparece agarrada com Loreto.

Leandro Lima, o Levi de "Pantanal", também foi às redes sociais para celebrar o aniversário de José e publicou uma foto do ator em cena. "Esse retratão é de Tadeuzin! Mas quero falar mesmo é do Lorotinha, nos conhecemos em outro projeto e, de cara, gostei do jeito do muleque de Nikiti [Niterói], parceiraço de cena! Um paizão, amigo de todas as horas, daqueles que não deixa de te atender nem de madrugada! Zezito é amor! Peão do coração 'bão', te desejo toda saúde, toda alegria de viver, toda arte, toda sabedoria, todo amor que houver nessa vida. Quero estar perto para ver você ficar um velho cheio de tics e tocs. Te amo, maninho", declarou.

