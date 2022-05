Fãs invadem hotel onde acontece a 'Farofa da Gkay' - Reprodução/Instagram

Publicado 27/05/2022 21:11

Rio - Géssica Kayane revelou que pretende trazer algumas novidades na próxima "Farofa da Gkay". Nesta sexta-feira, a influenciadora usou os Stories do Instagram para contar que a edição deste ano terá uma premiação para "quem beijar mais" e desagradou alguns internautas com a proposta.

"Vai ter um ranking na Farofa e ele vai ficar aparecendo no palco. No final da Farofa, vai ter a premiação. Quem beijar mais, quem aprontar mais vai ficar lá subindo no ranking. No terceiro dia vai ter a premiação. Vai ser coroado ou coroada como Rainha ou Rei da Farofa", explicou a humorista.

O vídeo foi compartilhado pelo perfil 'Gossip do Dia' e seguidores criticaram a ideia nos comentários da publicação: "Pra quê?", questionou uma internauta. "É sério isso?", ironizou outra pessoa. "Beijo é algo tão natural, é competição agora?", disparou uma terceira. "Decadente", disse mais uma seguidora.

A "Farofa da Gkay" é o evento em que a influenciadora reúne celebridades para comemorar seu aniversário e acontece no mês de dezembro. No ano passado, Géssica Kayana fechou um resort em Fortaleza, no Ceará, para três dias de festa com tudo liberado. A ex-BBB Viih Tube chegou a assumir o posto de pegadora após beijar 46 pessoas durante a celebração.

