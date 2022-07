Erick Rianelli e Pedro Figueiredo se casam com festão no Rio - Reprodução / Instagram

Publicado 03/07/2022 16:10 | Atualizado 03/07/2022 16:28

Rio - Os repórteres da Rede Globo, Erick Rianelli e Pedro Figueiredo, celebraram seu casamento com uma grande festa, na noite do último sábado, na cidade do Rio de Janeiro. A comemoração ocorreu na casa de festas Alto da Boa Vista, localizada dentro da Floresta da Tijuca e contou com a presença de cerca de 200 convidados.

Os dois jornalistas, que estão juntos desde 2014, casaram-se no civil em 2018, mas apenas este ano comemoraram a união com os familiares, amigos e colegas de trabalho.

No ano de 2020, o casal viralizou nas redes sociais depois de Erick se declarar ao vivo para o marido, durante uma reportagem do telejornal "Bom dia Rio". "Pedro Figueiredo, nosso colega, repórter, meu amor, meu marido. Eu te amo! Feliz Dia dos Namorados para gente e para todos os casais apaixonados que estão nos assistindo. Que todo mundo tenha um Dia dos Namorados maravilhoso", declarou Erick, na época.

"Eu vou comemorar o meu [Dia dos Namorados] em casa, rapidinho, porque amanhã tenho plantão cedo. Pedro, vê se faz o jantar aí, né, amor? Me dá essa força. Vou preparar uma surpresa ótima para ele", concluiu o jornalista, bem humorado.