Jarbas Homem de Mello e Claudia RaiaVan Campos / Agnews

Publicado 04/07/2023 07:24

Rio - Claudia Raia, de 56 anos, prestigiou o marido, Jarbas Homem de Mello, de 53, na estreia do espetáculo "Acordei Cantando", no Teatro Fernando Torres, em São Paulo, na noite desta segunda-feira. Nos bastidores, o casal trocou alguns beijinhos e posou sorridente para fotos.

Escrita por Ricardo Ripa e dirigida por Jarbas, a comédia musical conta a história de uma atriz, no auge da carreira, casada com um advogado sem vocação artística. Mas com a ajuda de médico oriental, um dia ele amanhece cantando e é descoberto por um agente. Com o início da carreira artística do advogado, o casal entra em crise. O amante da mulher, advogados e até um pinguim ainda entram na história.

O elenco da peça conta com Renata Ricci, Rachel Ripane, Patrick Amstalden, Ubiracy Brasil, Fabio Yoshihara e Fernando Zuben.