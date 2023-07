Maria Rita comenta dueto com a mãe promovido por inteligência artificial - Reprodução de vídeo

Publicado 04/07/2023 11:44

Rio - Maria Rita, de 45 anos, falou, no Instagram, nesta terça-feira, sobre a emoção de fazer um dueto com mãe, Elis Regina, que morreu há mais de 41 anos, por meio de inteligência artificial, em uma campanha publicitária. Na produção, as artistas cantam a música "Como Nossos Pais", de Belchior, sucesso na voz de Elis na década de 1970.

"Realizei meu sonho. Foi um momento mágico", escreveu Maria Rita na legenda da publicação. Nos comentários, vários famosos elogiaram o resultado do comercial. "Uau", comentou Sandy. "Eu dei uma choradinha, Rita", afirmou Sarah Oliveira. "Me pegou muito. Lindo", disse Renato Góes. "Maravilhoso", opinou Astrid Fontenelle.

A produção, divulgada na madrugada desta terça-feira (4), faz parte da campanha de comemoração dos 70 anos da Volkswagen no Brasil. O "encontro" de Elis e Maria Rita na propaganda conquistou os internautas e tornou-se um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta manhã.

“Estou muito emocionado com Maria Rita e Elis Regina juntas no comercial dos 70 anos da Volkswagen. Belíssimo”, comentou um usuário da rede social. “Essa propaganda da Volkswagen juntando Maria Rita e Elis Regina está a coisa mais linda e sensível do mundo, estou emocionado”, disse outro.

Para trazer a inesquecível intérprete para a propaganda, a empresa usou uma tecnologia chamada "deepfake", onde é utilizada a inteligência artificial (IA) para substituir o rosto de uma pessoa por outra, tendo também possibilidade de sincronização labial. Neste caso, uma dublê se passou pela cantora, enquanto o rosto da artista foi colocado depois através desta tecnologia. A voz de Elis no vídeo, no entanto, é a original.