Mel Lisboa participou de sarau literário em São PauloReprodução/Instagram

Publicado 04/07/2023 17:57 | Atualizado 04/07/2023 18:36

fotogaleria Rio - Mel Lisboa surgiu com os cabelos mais claros nesta terça-feira (04) durante o "Festival Literário Arena da Palavra", do qual fez parte da abertura, em São Paulo. O evento marcou a mudança do visual da artista, que apresentou o novo look.

Mel aproveitou sua participação para recitar poesias, além de posar com a organização do sarau, que conta com mais de vinte livrarias de rua abertas para ações culturais.

Depois de ficar ruiva para interpretar Rita Lee, em um musical que ficou em cartaz entre 2014 e 2016, a atriz estava com um visual em tons castanhos.