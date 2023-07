Carla Diaz mostra detalhes de arraiá - Reprodução/Instagram

Carla Diaz mostra detalhes de arraiáReprodução/Instagram

Publicado 04/07/2023 15:19 | Atualizado 04/07/2023 18:34

Rio - Carla Diaz usou as redes sociais, nesta terça-feira (04), para compartilhar com os seguidores alguns momentos do arraiá que fez nesta segunda-feira (03). A atriz deu detalhes da decoração, mostrando aspectos do evento.

fotogaleria

"Para encerrar esse ciclo com chave de ouro... Depois de quatro meses de muita dedicação e empenho de uma produção imensa, nada melhor do que curtir juntos com direito a comida boa, bebida, quadrilha e muita alegria", disse a artista.

A festa contou com comidas típicas e trouxe novidades no cardápio, como brigadeiro de maçã do amor, bolachas com creme de avelã e outros. A comemoração foi realizada depois da participação de Carla no "Dança dos Famosos".