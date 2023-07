Luan Santana posta vídeo de apresentação feita na infância - Reprodução/Instagram

Luan Santana posta vídeo de apresentação feita na infânciaReprodução/Instagram

Publicado 04/07/2023 17:55 | Atualizado 04/07/2023 17:56

Rio - Luan Santana, de 32 anos, encantou os seguidores, nesta terça-feira, ao resgatar um vídeo de sua infância. No registro publicado no Instagram, o cantor surge ainda criança em apresentação que fez em um programa de televisão. Já mostrando o talento, o artista solta a voz em "Quem É Ele", sucesso de Zezé Di Camargo e Luciano", enquanto toca violão. "Quem quiser contratar, o telefone tá na tela", brincou ele, na legenda da publicação.

No último sábado, o sertanejo reuniu um verdadeiro time de famosos no Jockey Club de São Paulo , onde se apresentou com a turnê "Luan City 2.0". Maisa Silva, Yasmin Brunet e a ex-BBB Mari Gonzalez estavam entre as celebridades que prestigiaram a apresentação do cantor no Arraial Estrelado.